Fútbol

Suspenden tres partidos de fútbol en México por violencia tras muerte de 'El Mencho'

La liga femenina también suspendió el clásico entre Guadalajara y América, programado en el estadio Akron, en Zapopan (Guadalajara), y la Liga Expansión (segunda división) aplazó el duelo entre Tapatío y Tlaxcala.

Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera (1).jpg
Nemesio alias 'El Mencho' Oseguera.
Foto: tomada de redes.
Por: AFP
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

