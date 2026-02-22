Así fue el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López: videos de la ceremonia

En medio de la emoción de familiares, amigos y seguidores, el cantante de música popular Jhonny Rivera y Jenny López contrajeron matrimonio este domingo 22 de febrero de 2026 en el corregimiento de Arabia, zona rural de Pereira.

La ceremonia, que inicialmente estaba pensada como un encuentro íntimo, terminó convirtiéndose en uno de los eventos sociales más comentados este domingo 22 de febrero.

La boda reunió a cerca de 300 invitados, entre familiares, colegas del género popular y figuras cercanas a la pareja. El lugar escogido no fue casual: Arabia es considerado el hogar del artista, y por ello quiso compartir este momento especial en el territorio que lo vio crecer. Desde tempranas horas, habitantes del sector se acercaron a los alrededores del sitio para saludar al cantante, felicitarlo y ser testigos de la celebración.

Videos compartidos en redes sociales mostraron algunos de los momentos más emotivos de la jornada. En las imágenes se observa la llegada de los novios, el intercambio de votos y la reacción de los asistentes, quienes acompañaron con aplausos y expresiones de cariño. La pareja lució visiblemente emocionada al oficializar su unión, luego de más de tres años de relación sentimental.



La historia entre Rivera y López comenzó en 2023 y, aunque en sus primeras etapas fue discreta, con el paso del tiempo se consolidó públicamente. Ambos empezaron a compartir detalles de su vida juntos en redes sociales y medios de comunicación, lo que fortaleció el vínculo con sus seguidores. La boda representa, según han manifestado en varias ocasiones, un paso natural en su proyecto de vida en común.

Además del significado personal, el matrimonio generó gran expectativa en el público. La presencia de invitados del ámbito artístico y la difusión de videos en plataformas digitales convirtieron el evento en tendencia durante el fin de semana, reflejando la popularidad del intérprete y el interés que despierta su vida personal.



¿Cómo será la luna de miel?

Tras la celebración, la pareja ya tiene planes definidos para su luna de miel. Entre los destinos contemplados se encuentran las paradisíacas playas de Maldivas, así como un recorrido por Kenia, donde esperan visitar la ciudad de Nairobi y vivir la experiencia de un safari.

El itinerario también incluiría una parada en Dubái, reconocido por su arquitectura moderna, y un viaje a Capadocia, en Turquía, famosa por sus paisajes y recorridos en globo aerostático.