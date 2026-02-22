En vivo
Entretenimiento  / Así fue el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López: videos de la ceremonia

Así fue el matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López: videos de la ceremonia

Videos difundidos en redes sociales captaron los momentos más emotivos de la boda del cantante en Risaralda, ante más de 300 invitados.

