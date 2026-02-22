En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Nuevo frente frío impactaría a San Andrés y varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero

Nuevo frente frío impactaría a San Andrés y varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero

El fenómeno podría generar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje elevado en el Caribe, el archipiélago de San Andrés, la región Andina y el Pacífico, con riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.

ideam.jpg
Frente frío impactaría a San Andrés y varias regiones del país.
Foto: Ideam, AFP.
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: 22 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad