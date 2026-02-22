Nuevo frente frío impactaría a San Andrés y varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero

Un nuevo frente frío que avanza sobre el mar Caribe podría generar afectaciones en varias regiones del país entre el 22 y el 26 de febrero, especialmente en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en departamentos del Caribe, la región Andina y el Pacífico, informó la UNGRD.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), entre el 22 y el 25 de febrero se prevé un aumento significativo de las lluvias en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.

“Se prevé un aumento de precipitaciones debido a esta incidencia con especial atención en el Golfo de Urabá y los departamento de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó. Les estaremos comunicando sobre las actualizaciones que pueda esta incidencia. Esperamos que las precipitaciones no sean tan fuertes”, indicó Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam.

Estas condiciones podrían incrementar el riesgo de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, especialmente en zonas ribereñas y de alta pendiente. ”Desde la UNGRD mantenemos activa la coordinación con los consejos departamentales y municipales de gestión del riesgo en todo el país. Llamamos a fortalecer los planes de contingencia y monitoreo permanente y también hacemos un llamado a los sectores del orden nacional y territorial para mantener activos sus planes de preparación”, indicó Carlos Carrillo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres.



Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) advirtió que el frente frío tendrá influencia directa sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los cayos del norte entre el 24 y el 26 de febrero, con vientos de hasta 50 kilómetros por hora y alturas de ola entre 2.3 y 3.2 metros, lo que podría afectar actividades marítimas, turísticas y de pesca. También se prevé oleaje entre 2.0 y 3.0 metros en sectores del litoral de Bolívar, Atlántico y Magdalena.



Recomendaciones a la población y autoridades

En la región Caribe y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se recomienda vigilar las zonas costeras críticas, asegurar techos e infraestructura liviana y mantener informados a pescadores y al sector turismo sobre las condiciones del mar. También se aconseja alejarse de la costa durante episodios de mar de leva, asegurar las embarcaciones y revisar las redes eléctricas, acatando siempre las recomendaciones de las autoridades.

Asimismo, las autoridades instan a vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes y prepararse para evacuaciones preventivas, reportando cualquier emergencia a la UNGRD. Se pide a la ciudadanía no transitar por zonas inundadas, consumir únicamente agua potable y evacuar oportunamente si las condiciones lo requieren. También se sugieren cierres preventivos, reforzar la vigilancia en salud y mantener informados a los visitantes sobre las medidas de prevención.

Para las regiones Pacífica y Andina, se recomienda monitorear laderas y activar los sistemas de alerta temprana, evitar zonas de alto riesgo y reportar grietas o desprendimientos de tierra. Además, se debe vigilar corredores viales y cuencas hidrográficas, evitar el tránsito por vías rurales durante lluvias intensas, preparar un kit de emergencia y trasladar animales a zonas seguras.

El Ideam y la Dimar recordaron que la información oficial puede consultarse en sus páginas web y boletines técnicos, e instaron a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

