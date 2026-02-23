Apareció Diana Ospina: Galán dio detalles del reencuentro con sus familiares

Luego de que fuera reportada como desaparecida tras salir de una fiesta en Theatron, la reconocida discoteca ubicada en Chapinero, Bogotá, el pasado domingo 22 de febrero en horas de la mañana, finalmente Diana Ospina fue encontrada con vida este lunes 23 a altas horas de la noche.

La mujer fue hallada en la vía que conecta la capital con el municipio de Choachí.

Según la versión oficial, la mujer habría sido abordada por delincuentes que le hicieron el paseo millonario e ingresaron a sus cuentas bancarias, de donde le sustrajeron hasta 150 millones de pesos.



Galán confirmó la aparición de la mujer

En su cuenta de X, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dio detalles tras la aparición de la mujer y reveló que ya se encuentra en compañía de sus seres queridos.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas”, informó el alcalde Carlos Fernando Galán.



Ahora las autoridades investigan para dar con el paradero de los delincuentes que secuestraron y robaron las pertenencias de Diana Ospina.



¿Qué pasó con Diana Ospina el día de su desaparición?

Diana Ospina se encontraba en una fiesta en Theatron, ubicado en Chapinero, Bogotá, cuando en horas de la madrugada se disponía a regresar hacia su casa y, en compañía de una amiga, se dirigió a tomar un vehículo pedido por plataforma. De hecho, Diana acompañó a su amiga, quien fue la primera en abordar un vehículo particular.

Posteriormente, Diana se subió a lo que parecía ser un taxi; desde ese momento no se volvió a saber nada de la mujer. Solo algunos videos captaron la escena y el momento en el que otra persona abordó el carro en el que viajaba Diana.

Ante esto, los familiares señalaron que llegaron a la casa de Diana y no la encontraron; el inmueble estaba con las luces encendidas y las mascotas adentro, lo que despertó preocupación. De hecho, reportaron a Blu Radio que habían recibido llamadas extrañas solicitando entre 5 y 10 millones de pesos para liberarla.