En video: esto hizo Diana Ospina antes de desaparecer tras fiesta en Theatron, Bogotá

La desaparición de Diana Ospina ha generado conmoción en Bogotá por las circunstancias del caso. La mujer fue vista por última vez en la madrugada del domingo 22 de febrero, tras salir de la reconocida discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero.

Según comentaron sus familiares, Diana habría salido del establecimiento en la noche del 21 de febrero y se disponía a regresar a su vivienda. Aunque en un principio solicitó un transporte por aplicación, finalmente lo canceló y abordó un vehículo que se encontraba a las afueras del lugar. Desde ese momento, nadie volvió a saber de ella.

Este lunes 23 de febrero, sus allegados confirmaron que Diana nunca llegó a casa. El inmueble fue encontrado intacto, con las luces encendidas y sus mascotas solas en el interior, lo que generó una fuerte preocupación entre sus familiares.



Videos revelaron lo ocurrido antes de la desaparición de Diana

La familia, que logró ingresar al WhatsApp Web de Diana Ospina, identificó que ella habría compartido las placas del vehículo con un amigo y le señaló que estaba cerca de llegar a su destino.



Posteriormente, los familiares compartieron con Blu Radio una imagen del que sería el vehículo que abordó antes de desaparecer.

Nuevos videos revelaron lo ocurrido antes de que Diana decidiera subirse al vehículo. En uno de ellos se observa a Diana Ospina acompañada de una amiga a las afueras de Theatron. Ambas mujeres caminaron juntas hasta que la amiga encontró un vehículo particular y se subió en este, el cual presuntamente habría sido solicitado por aplicación.

En otro video se ve a Diana esperando en la calle un vehículo, que sería presuntamente un taxi por su color y al cual se subió. Desde ese momento no se volvió a tener información sobre su paradero.

Criminales extorsionaron a la familia de Diana Ospina

La situación que enfrenta la familia Ospina se agravó tras recibir llamadas extorsivas. En estas les pidieron entre 5 y 10 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de Diana. De acuerdo con lo revelado por la familia en Blu Radio, ya realizaron un pago de 2,5 millones ante la desesperación, pero siguen sin recibir prueba alguna de supervivencia.