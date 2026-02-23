En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hasta un mes tardía instalación de equipos en Túnel del Toyo; Invías visitará obras este martes

Hasta un mes tardía instalación de equipos en Túnel del Toyo; Invías visitará obras este martes

Mientras interventor dice que ponerlos tardará por lo menos un año y que Invías no visita la obra desde hace 6 meses, el Gobierno nacional anunció su llegada este 24 de febrero para analizar la situación.

