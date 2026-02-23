Hasta un mes tardía instalación de equipos en Túnel del Toyo; Invías visitará obras este martes

Ante las críticas de las administraciones de Antioquia y Medellín por los retrasos que se podrían generar en las obras del Túnel del Toyo ante la falta de los equipos electromecánicos, en las últimas horas se conoció que el Invías hará presencia allí este 24 de febrero con una comisión de funcionarios para evaluar el estado de las obras y el inicio de la instalación de los equipos.

Según indicó la entidad, a la fecha no existe un cronograma definitivo aprobado para la entrega total de las obras civiles en los tramos 1 y 2, lo que impide programar las fases de instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos electromecánicos. Por ello, señalan que se ha coordinado el próximo comité técnico para el 5 de marzo, con todos los actores involucrados.

"Razón por la que primero se tiene que terminar la obra civil y después hacer la instalación de los equipos es porque si no se hace así, los equipos se dañan. El próximo 5 de marzo vamos a tener un comité con la Alcaldía de Medellín, con la Gobernación de Antioquia, con el Invías y con todos los que participamos de este proyecto. Más que un debate político, es una secuencia de ingeniería, y entender las diferencias es clave para entender el proyecto", manifestó Juan Guillermo Jiménez, director del Invías.

Y es que a las críticas del gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez, que indicó que ya las obras del tramo uno, entre Giraldo y Cañasgordas, están finalizadas y que los equipos se encuentran en bodegas en Bogotá y Medellín, se sumó el pronunciamiento del interventor del proyecto Nueva Vía al Mar - Túnel del Toyo, Óscar Adrián Moreno, quien manifestó que ya hay 12,5 kilómetros de túnel donde se puedes poner los equipos y en los que no hay “ningún goteo”.



"Listo para hacer todas las instalaciones de los equipos electromecánicos, la señalización, el 75% de todo el tramo se puede iniciar ya la instalación de sus equipos. Ese trabajo se estima aproximadamente un año completo, toda la instalación de los equipos electromecánicos en el túnel principal. El Invías hace más de 6 meses y no viene", indicó Moreno.

La situación pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros, incluso habiendo asumido el tramo dos, a cargo del Gobierno nacional, que quedó en un 54% de avance.

Finalmente, Invías aseguró que los equipos electromecánicos del Túnel del Toyo ya están financiados y disponibles en el país, con una inversión superior a $516 mil millones, pero que se presentan deficiencias técnicas como filtraciones e impermeabilización incompleta. El Gobierno reiteró que no autorizará el montaje de los equipos hasta que la obra civil esté terminada y certificada, para evitar riesgos de seguridad de viajeros y personal, y daños a la tecnología.