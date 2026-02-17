“Ponen el palo a la rueda”: gobiernos de Antioquia tras no instalar Invías equipos en Túnel del Toyo

Nueva polémica entre los gobiernos de Antioquia y la Nación por el Túnel del Toyo. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que falta de voluntad del Gobierno nacional tiene retrasada la instalación de equipos electromecánicos en el tramo de la obra que está listo para operar.

Pese a la decisión hace varios meses de las administraciones de Antioquia y Medellín de hacerse cargo del tramo correspondiente al Gobierno nacional en el Túnel del Toyo y que iba a quedar inconcluso por falta de recursos, sigue la confrontación alrededor de esta megaobra que busca facilitar la movilidad desde y hacia Urabá.

Según el alcalde Fdeerico Gutiérrez, aunque ya las obras del tramo uno, entre Giraldo y Cañasgordas, están finalizadas, hay demoras generadas por el Gobierno nacional a través del Invías para la instalación de equipos electromecánicos necesarios para su funcionamiento.

Los equipos ya están adquiridos y se encuentran en bodegas en Bogotá y Medellín, pero su no instalación podría retrasar la entrega de la obra pronosticada para finales de 2027.



“¿Y qué hizo el Gobierno solo para joderle la vida a Antioquia y jodernos la vida a Andrés Julián y a mí? Claro, como ellos ya tenían comprometida las vigencias futuras para los equipos electromecánicos dentro del túnel, ¿qué dijeron? Que las pasaban para 2027”, reveló.

Gutiérrez insistió que la situación nuevamente pone en jaque las intenciones de las administraciones regionales por culminar esta infraestructura de 37.7 kilómetros, incluso habiendo asumido el tramo dos, a cargo del Gobierno nacional, que quedó en un 54% de avance.

“¿Qué hizo Petro? Otra vez poner el palo en la rueda, y algo que ya ellos tenían y ya estaban los recursos y los equipos están, qué es lo peor. Ahora sale este tipo y, simplemente, se le ocurre poner otra vez el palo en la rueda por su odio a Antioquia, por su odio a Medellín, por su odio al gobernador”.

Sobre la actual polémica, otros funcionarios, como el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, también han cuestionado el proceder de la Nación frente a las gestiones restantes: “Muy triste que el Invías prefiera pagar un bodegaje costoso que se puede convertir en detrimento, que instalar más del 75% de los equipos en lo construido”, escribió en su cuenta de X.