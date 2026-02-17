En vivo
"Ponen el palo a la rueda": gobiernos de Antioquia tras no instalar Invías equipos en Túnel del Toyo

Los equipos ya están adquiridos y se encuentran en bodegas en Bogotá y Medellín, pero su no instalación podría retrasar la entrega de la obra pronosticada para finales de 2027.

TUNEL DEL TOYO - ALCALDÍA DE MEDELÍN.jpg
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez y el gobernador de Antoquia, Andrés Julián Rendón, anuncian recursos para Túnel del Toyo
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

