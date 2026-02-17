En vivo
Somos cercanos a Francia Márquez: líder de comunidades afro que protestan contra el Gobierno

Somos cercanos a Francia Márquez: líder de comunidades afro que protestan contra el Gobierno

A pesar de los vínculos territoriales y personales con la vicepresidenta, las comunidades exigen soluciones estructurales a una crisis de seguridad y abandono estatal que, según denuncian, no ha sido resuelta por el actual gobierno.

