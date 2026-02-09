En vivo
Emergencias por lluvias
Juliana Guerrero
Juan Pablo Guanipa
Bad Bunny

JEP imputa a mandos medios de las Farc por secuestro y cierra investigación del caso 01

La JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 22 antiguos integrantes de los bloques Oriental y Sur de las extintas Farc-EP por su responsabilidad en secuestros cometidos en diferentes zonas del país.

Foto: JEP / AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 9 de feb, 2026

