Grietas en el régimen: Jesús Armas denuncia persecución y contradicciones judiciales en Venezuela

La reciente ola de excarcelaciones en Venezuela, que inicialmente fue recibida con esperanza por las familias de los presos políticos, ha dado un giro dramático hacia la confusión y el temor. En una entrevista exclusiva, el exconcejal de Caracas y dirigente opositor Jesús Armas relató los angustiantes momentos que rodearon la nueva detención de Juan Pablo Guanipa, apenas horas después de que ambos hubieran compartido un emotivo reencuentro tras recuperar su libertad.



El “secuestro” por civiles armados

Armas describió que, tras ser liberados bajo estrictas medidas cautelares, él y Guanipa se unieron en una caravana de motos para visitar centros de detención y acompañar a las familias de otros detenidos. Al finalizar la jornada, cerca de las 9:00 p.m., se separaron.

Poco después, testigos informaron que tres camionetas con diez hombres fuertemente armados, presuntos miembros de "colectivos", interceptaron a Guanipa al salir de su oficina y se lo llevaron por la fuerza. Este acto ha sido calificado como un secuestro, y su hijo, Ramón Guanipa, ha tenido que exigir públicamente una “fe de vida” al desconocerse su paradero actual.

Liber a Juan Pablo Guanipa, cercano a María Corina Machado AFP

Caos institucional y contradicciones judiciales

La respuesta del Ministerio Público ha estado plagada de irregularidades que Armas califica como una "chapucería". En la madrugada posterior a la detención, las autoridades emitieron tres comunicados contradictorios: el primero incluso erró el nombre del dirigente, llamándolo "Juan Carlos". Posteriormente, las medidas cambiaron arbitrariamente de una medida de casa por cárcel a la privación total de libertad, evidenciando una falta de claridad procesal que busca, según Armas, silenciar a quienes intentan reconstruir el tejido social.



¿Fracturas internas en el poder?

Para Armas, estas acciones responden al miedo del régimen ante la movilización ciudadana, pero también podrían ser reflejo de fisuras internas dentro del oficialismo. Se especula sobre una división entre facciones que prefieren seguir directrices internacionales y sectores más radicales, como el de Diosdado Cabello, que apuestan por profundizar la represión. "El régimen tiene muchísimas contradicciones desde hace tiempo... esto claramente demuestra las fisuras que hay allí", afirmó el dirigente.

Escuche aquí la entrevista:

