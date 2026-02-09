Preocupación en Urabá: mascotas quedan abandonadas en municipios afectados por lluvias

Además de las lluvias, otro foco de la atención a la emergencia invernal que, según sus protagonistas, ha estado descuidado, son las mascotas.

Norma Oquendo, del albergue Huellitas de Amor, ubicado entre Chigorodó y Carepa, narró a Blu Radio que, aunque no cuenta con apoyo de ninguna de las Alcaldías, por estos días ha rescatado decenas de animales que quedan sin hogar en medio de las inundaciones.

“Más que todo es como el apoyo, hay muchos animales abandonados. Estos dueños se van por el tema de las inundaciones y los han dejado amarrados, me ha tocado rescatarlos. Tengo albergados perros, pero cero ayudas y es muy difícil”, relató

También aseguró que, aunque es tenida en cuenta por las autoridades para realizar rescates, son pocas las ayudas que ha recibido hasta el momento, por lo que pidió a la comunidad, las autoridades locales y departamentales, que se sumen para poder dar mejores condiciones a 150 gatos y perros.



“He ido a varias alcaldías y unas se tiran la pelotica, una con otra, que no, que aquí no es, que no, que allá no es, que no hay ayudas, que no hay ayudas y la última vez en unos últimos rescates que ellos mismos me reportaron, la policía, yo les ayudé trayéndome los perros y fue que me donaron como dos bultos de cuidado en ese momento. En dos ocasiones me donaron dos veces comida, pero ya no volvieron a ayudarme más y no solamente para llamarme a reportarme perros”, indicó

Recordemos que en Urabá, fuera de las graves afectaciones en los cultivos, las reses también se están viendo gravemente damnificados en municipios como Arboletes, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo, Carepa, Apartadó, El Bagre y Zaragoza en donde hay 48 veredas afectadas y cerca de 900 fincas totalmente inundadas por el agua.

Aunque ya el panorama es alarmante, las cifras preliminares entregadas por los ganaderos muestran que son 48.600 animales afectados, muchos de ellos en riesgo inminente de morir, siendo los municipios más golpeados Arboletes (13.475) y San Pedro de Urabá (12.241).