Preocupación en Urabá: mascotas quedan abandonadas en municipios afectados por lluvias

Preocupación en Urabá: mascotas quedan abandonadas en municipios afectados por lluvias

Las autoridades ya han entregado más de 8.000 ayudas humanitarias en los 13 municipios que declararon calamidad pública.

