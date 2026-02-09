El triplete de Luis Díaz desata elogios en Alemania y reacciones en Colombia

El triplete de Luis Díaz sigue generando reacciones tanto en el fútbol europeo como en el ámbito deportivo nacional. El domingo 9 de febrero, en la fecha 21 de la Bundesliga, la actuación del colombiano fue determinante en la goleada 5-1 del Bayern Múnich frente al Hoffenheim.

El belga Vincent Kompany, director técnico del conjunto bávaro, no escatimó elogios al referirse al rendimiento del guajiro. Kompany señaló que el delantero tiene una “creatividad caótica” y destacó su inteligencia para desconcertar a los rivales con la dirección de sus jugadas.

Por su parte, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, resaltó la diferencia que marcó Díaz en el partido y afirmó que es un jugador clave por la pasión y la entrega con las que juega. A su turno, el director general del club, Jan-Christian Dreesen, aseguró que el juego de Luis Díaz lo divierte mucho, porque considera que el colombiano es un torbellino dentro del campo.

Luis Díaz marcó triplete con el Bayern @FCBayern

Jugadores de la Selección Colombia elogia a Lucho Díaz

Tras ser elegido como la figura del partido, Luis Díaz publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que calificó su actuación como una noche mágica. James Rodríguez, capitán de la selección Colombia y próximo a debutar en la MLS con el Minnesota, reaccionó a la publicación, aplaudió el triplete y calificó a su compañero como “fenómeno”. Juan Guillermo Cuadrado, carrilero del Pisa de Italia, comentó que Díaz está “on fire”. A su vez, Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace, opinó que el goleador es “de otro planeta”.



El diario alemán Bild comparó al delantero de la Selección Colombia con referentes históricos como Frank Ribéry y Arjen Robben.

En la Bundesliga, el hijo de Barrancas ha disputado 20 partidos, ha marcado 13 goles y ha entregado 9 asistencias. Su rendimiento también ha sido destacado en la Champions League, donde fue pieza clave para la clasificación del Bayern a los octavos de final, con 3 goles en 6 partidos jugados.