En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Super Bowl LX
Bad Bunny
Juan Pablo Guanipa
Pacto Histórico

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tabla de goleadores de la Bundesliga tras la triplete de Luis Díaz

Tabla de goleadores de la Bundesliga tras la triplete de Luis Díaz

El colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras de la temporada en Alemania, aportando desequilibrio, goles y liderazgo ofensivo a un Bayern que apunta claramente al título.

Publicidad

Publicidad

Publicidad