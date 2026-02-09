Tabla de goleadores de la Bundesliga tras la triplete de Luis Díaz

El colombiano Luis Díaz fue la gran figura de la jornada 21 de la Bundesliga, tras marcar un triplete en la goleada 5-1 del Bayern Munich sobre el Hoffenheim, resultado que consolidó el liderato bávaro y lo catapultó en la tabla de goleadores del campeonato alemán.

Con sus tres tantos y su participación en los dos penales del partido, Díaz llegó a 13 goles, ubicándose en la segunda posición del ranking de artilleros, solo por detrás del inglés Harry Kane, quien suma 24 goles para el Bayern. El colombiano fue determinante desde los primeros minutos: provocó la expulsión de un rival y forzó dos penas máximas que Kane transformó sin fallo.

El Bayern, dirigido por Vincent Kompany, recuperó su mejor versión después de dos tropiezos consecutivos —un empate ante el Hamburgo y la primera derrota de la temporada frente al Augsburgo—. Con este resultado, los bávaros mantuvieron la presión sobre sus perseguidores y cortaron la racha de cinco victorias seguidas del Hoffenheim.

Tabla de goleadores de la Bundesliga (tras la jornada 21)

24 goles: Harry Kane (Bayern Munich)

13 goles: Luis Díaz (Bayern Munich)

11 goles: Deniz Undav (Stuttgart)

10 goles: Michael Olise (Bayern Munich), Tabakovic (Borussia Mönchengladbach)

9 goles: Amiri (Mainz), Guirassy (Borussia Dortmund), Kramaric (Hoffenheim)

8 goles: Baumgartner (RB Leipzig), Burkardt (Eintracht Fráncfort)

7 goles: Amoura (Wolfsburgo), Diomande (RB Leipzig), El Mala (Colonia)

El colombiano sigue consolidándose como una de las grandes figuras de la temporada en Alemania, aportando desequilibrio, goles y liderazgo ofensivo a un Bayern que apunta claramente al título.



Video goles de la tripleta de Luis Díaz