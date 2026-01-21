Bayern Múnich de Luis Díaz clasifica a octavos de Champions tras ganarle a Saint-Giloise

Actualizado: 21 de ene, 2026
El Bayern de Múnich aseguró su puesto en los octavos de final de la Champions League luego de obtener una nueva victoria en esta séptima fecha ante el Union Saint-Giloise, gracias al doblete de Harry Kane, quien anotó de cabeza y de penal.
Este partido también fue importante para Luis Díaz, pues después de pagar la sanción por la expulsión ante el PSG, el colombiano regresó a la competencia más importante de clubes en Europa y lo hizo como titular.
De esta manera, el Bayern llegó a 18 puntos en siete partidos disputados y solo está detrás del Arsenal, que tiene 21 unidades, sin derrotas en esta fase regular de la Liga de Campeones.
En desarrollo...