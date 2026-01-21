Camilo Durán anota doblete con Qarabag para agónico triunfo ante Frankfurt en Champions

Los delanteros colombianos siguen ocupando los titulares de los diarios deportivos en Europa. Este miércoles, 21 de enero, el atacante Camilo Durán anotó doblete en la Liga de Campeones con el Qarabag ante el Frankfurt.

En un partido llego de emociones y que solo se definió en los minutos de adición, Durán apareció en el 4' y 80' para poner a celebrar a los aficionados del combinado de Azerbaiyán.

Camilo Durán con el equipo titular del Qarabag Foto: AFP

Video: goles de Durán en Champions

La primera celebración del delantero de 23 años llegó luego de un balón que dejó vivo el arquero y el colombiano solo lo empujó para poner muy temprano la ventaja a favor del Qarabag.



EL COLOMBIANO QUE HACE ILUSIONAR A QARABAG: Camilo Durán apareció por el centro del área para conectar el buscapié y poner el 1-0 sobre Frankfurt en la fecha 7 de la fase liga de la #ChampionsLeague.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/6AgVrCepnb — SportsCenter (@SC_ESPN) January 21, 2026

Cuando faltaban 10 minutos para el tiempo oficial, cuando el conjunto alemán ya había remontado parcialmente, Durán esperó y desconfió de la defensa rival para aprovechar un centro rastrero y puntear el balón para el emocionante 2-2.