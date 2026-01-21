En vivo
Deportes  / Fútbol  / Vasco da Gama confirma a atacante colombiano hasta 2031; no es Marino Hinestroza

Vasco da Gama confirma a atacante colombiano hasta 2031; no es Marino Hinestroza

Ante los rumores que vinculan al jugador de Atlético Nacional con el equipo brasileño, se confirmó la contratación de otro colombiano.

