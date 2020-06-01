En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Vasco de Gama

Vasco de Gama

  • Vasco da Gama
    Vasco da Gama
    X: @VascodaGama
    Fútbol

    Vasco da Gama confirma a atacante colombiano hasta 2031; no es Marino Hinestroza

    Ante los rumores que vinculan al jugador de Atlético Nacional con el equipo brasileño, se confirmó la contratación de otro colombiano.

  • Coutinho estaba dando una entrevista cuando empezó un tiroteo
    Coutinho estaba dando una entrevista cuando empezó un tiroteo
    Foto: AFP y captura de video
    Fútbol

    Balacera interrumpió entrevista con referente del fútbol brasileño: esta fue su reacción

    El exjugador del Barcelona y Liverpool desvió su mirada ante el sonido de las balas. Todo quedó en video.

  • Néiser Villarreal, selección Colombia sub-20
    Néiser Villarreal, selección Colombia sub-20
    Foto: AFP
    Fútbol

    Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub 20, tiene nuevo pretendiente en Brasil

    El joven futbolista debe definir su futuro en los próximos meses, pues todo indica que no renovará con Millonarios.

  • Juan Sebastián Quintero.jpg
    Juan Sebastián Quintero
    Foto: @juanquinterof3
    Fútbol

    “La serie B en Brasil es cualquier serie A en Suramérica”: Juan Sebastián Quintero, capitán de Vasco

    Juan Sebastián Quintero, capitán del Vasco da Gama, habló del ascenso de su equipo y reconoció que el fútbol brasileño es el más competitivo del continente.

  • Juan Sebastián Quintero Foto Instagram.jpg
    Juan Sebastián Quintero /
    Foto: Instagram @juanquinterof3
    Fútbol

    Juan Sebastián Quintero: un colombiano que sueña con regresar al mítico Vasco da Gama a primera

    Tras 14 partidos jugados, Vasco da Gama se encuentra en la segunda posición de la Serie B de Brasil, a cuatro puntos de Cruzeiro y con Juan Sebastián Quintero como gran protagonista.

  • juan sebastian quintero foto instagram.jpg
    Juan Sebastián Quintero
    Foto: @juanquinterof3
    Fútbol

    Juan Sebastián Quintero: “Cuando se dio lo de Vasco da Gama no lo pensé dos veces”

    Juan Sebastián Quintero reveló que la negociación se demoró un poco porque tenía ofertas de otros clubes, pero lo ilusionó volver a trabajar con el técnico Zé Ricardo.

  • Germán Cano Vasco da Gama AFP.jpg
    Germán Cano
    Foto: AFP
    Deportes

    Germán Cano entra en litigio con Vasco da Gama: Blog Deportivo

    “Le han pagado menos del contrato que firmó. Es decir, tenía contrario de 140.000 dólares mensuales y no le han pagado ni siquiera la mitad de eso”, dijo Marina Granziera sobre Germán Cano.

  • Germán Cano Vasco da Gama AFP.jpg
    Germán Cano
    Foto: AFP
    Deportes

    Germán Cano anotó en la visita de Vasco Da Gama contra Defensa y Justicia por Copa Sudamericana

    El equipo brasilero se llevó un importante punto con una ligera ventaja y la posibilidad de sellar la serie en Río.

  • Germán Cano AFP.jpeg
    Germán Cano / AFP
    Deportes

    Cano confiesa que James lo invitó para que jugara en la Selección Colombia

    El jugador argentino dejó huella en su paso por el DIM con el que logró grandes cifras goleadoras.

  • 365814_Vasco da Gama - AFP
    Vasco da Gama - AFP
    AIZAR RALDES/AFP
    Deportes

    COVID-19 en el fútbol de Brasil: 16 jugadores del Vasco da Gama tienen coronavirus

    Los jugadores fueron aislados del resto de compañeros del club.

CARGAR MÁS

Publicidad