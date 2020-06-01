Blu Radio Vasco de Gama
Vasco da Gama confirma a atacante colombiano hasta 2031; no es Marino Hinestroza
Ante los rumores que vinculan al jugador de Atlético Nacional con el equipo brasileño, se confirmó la contratación de otro colombiano.
-
Balacera interrumpió entrevista con referente del fútbol brasileño: esta fue su reacción
El exjugador del Barcelona y Liverpool desvió su mirada ante el sonido de las balas. Todo quedó en video.
-
Villarreal, goleador de la Selección Colombia Sub 20, tiene nuevo pretendiente en Brasil
El joven futbolista debe definir su futuro en los próximos meses, pues todo indica que no renovará con Millonarios.
-
“La serie B en Brasil es cualquier serie A en Suramérica”: Juan Sebastián Quintero, capitán de Vasco
Juan Sebastián Quintero, capitán del Vasco da Gama, habló del ascenso de su equipo y reconoció que el fútbol brasileño es el más competitivo del continente.
-
Juan Sebastián Quintero: un colombiano que sueña con regresar al mítico Vasco da Gama a primera
Tras 14 partidos jugados, Vasco da Gama se encuentra en la segunda posición de la Serie B de Brasil, a cuatro puntos de Cruzeiro y con Juan Sebastián Quintero como gran protagonista.
-
Juan Sebastián Quintero: “Cuando se dio lo de Vasco da Gama no lo pensé dos veces”
Juan Sebastián Quintero reveló que la negociación se demoró un poco porque tenía ofertas de otros clubes, pero lo ilusionó volver a trabajar con el técnico Zé Ricardo.
-
Germán Cano entra en litigio con Vasco da Gama: Blog Deportivo
“Le han pagado menos del contrato que firmó. Es decir, tenía contrario de 140.000 dólares mensuales y no le han pagado ni siquiera la mitad de eso”, dijo Marina Granziera sobre Germán Cano.
-
Germán Cano anotó en la visita de Vasco Da Gama contra Defensa y Justicia por Copa Sudamericana
El equipo brasilero se llevó un importante punto con una ligera ventaja y la posibilidad de sellar la serie en Río.
-
Cano confiesa que James lo invitó para que jugara en la Selección Colombia
El jugador argentino dejó huella en su paso por el DIM con el que logró grandes cifras goleadoras.
-
COVID-19 en el fútbol de Brasil: 16 jugadores del Vasco da Gama tienen coronavirus
Los jugadores fueron aislados del resto de compañeros del club.