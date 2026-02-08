Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy domingo 8 de febrero de 2026

Publicidad
El Súper Astro Luna es un juego de chance que mezcla la emoción de los números con el atractivo de la astrología. Su dinámica consiste en combinar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, con la elección de uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Esta particularidad lo ha convertido en una de las opciones más llamativas para quienes consultan con frecuencia los resultados del chance en Colombia.
El número ganador del chance Super Astro Luna de este domingo 8 de febrero de 2026 es el: (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días, con horarios definidos según la jornada. De lunes a viernes juega a las 10:40 de la noche; los sábados, a las 10:42 de la noche; y los domingos y festivos, a las 8:30 de la noche. Una vez finaliza cada sorteo, los resultados oficiales están disponibles para consulta, manteniendo la expectativa constante entre los apostadores.
Este chance permite realizar apuestas con valores que van desde $500 hasta $10.000. Para ganar un premio, el número de cuatro cifras elegido debe coincidir en estricto orden, de izquierda a derecha, con el resultado oficial, junto con el signo zodiacal seleccionado, de acuerdo con la modalidad de juego.
Participar en el Súper Astro Luna es un proceso sencillo:
Estas alternativas permiten adaptar la jugada a la estrategia y preferencia de cada jugador.
El Súper Astro Luna ofrece flexibilidad en los montos de apuesta:
Esta variedad facilita la participación de apostadores con distintos presupuestos.
Quienes deseen participar en el Súper Astro Luna pueden hacerlo de forma presencial:
En Colombia, el chance también puede jugarse en línea a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad que regula los juegos de azar. El proceso consiste en registrarse en un operador legal, verificar la identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y el signo zodiacal. Esta opción ofrece seguridad, comodidad y acceso a los resultados oficiales en tiempo real.
El cobro de un premio del Súper Astro Luna depende del monto ganado, aunque existen requisitos comunes para todos los casos.
Documentos requeridos:
Requisitos según el valor del premio (UVT):
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Astro Luna
|8 Febrero 2026
|4016 - Cáncer
|Astro Luna
|7 Febrero 2026
|9076 - Sagitario
|Astro Luna
|6 Febrero 2026
|8312 - Aries
|Astro Luna
|5 Febrero 2026
|0647 - Cáncer
|Astro Luna
|4 Febrero 2026
|0771 - Leo
|Astro Luna
|3 Febrero 2026
|3771 - Tauro
|Astro Luna
|2 Febrero 2026
|0088 - Sagitario
|Astro Luna
|1 Febrero 2026
|6568 - Virgo
|Astro Luna
|31 Enero 2026
|4697 - Sagitario
|Astro Luna
|30 Enero 2026
|3472 - Sagitario