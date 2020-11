Cano confiesa que James lo invitó para que jugara en la Selección Colombia

El exjugador de Independiente Medellín Germán Cano reveló en una extensa entrevista concedida al diario Olé de Argentina el pedido que le hizo James Rodríguez , hace un tiempo, para que hiciera parte de la Selección Colombia.

Según el goleador, la curiosa solicitud se dio luego de que James lo invitara a celebrar su cumpleaños.

“James, increíblemente, me quiso conocer y por parte de un amigo en común me pidió la camiseta. No lo podía creer. Me invitó a su cumpleaños y me dijo: “Goleador, tú vas a jugar con nosotros”. “Me vas a tener que dar una mano”, le contesté”, contó Cano al medio de comunicación argentino.

Sin embargo, confesó que esa posibilidad no es muy viable teniendo en cuenta que el trámite para conseguir la nacionalidad colombiana se tarda seis meses y obliga a quedarse en el país, lo cual es complicado porque actualmente milita en el Vasco de Gama de Brasil.

Juan Fernando Quintero también le había manifestado su apoyo para que vistiera la tricolor. “En su momento, ellos me apoyaron. Se escuchaba en la prensa que existía la chance y empecé, en Medellín, a tramitar la ciudadanía (mi hijo Lorenzo es colombiano) para después conseguir la doble nacionalidad. Me interesaba, principalmente, para liberarle un cupo de extranjero al DIM”, señaló.

German Cano se integró al Vasco de Gama este año y ha anotado un total de 18 goles hasta la fecha con el conjunto brasileño.