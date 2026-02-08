La Alcaldía de Bogotá se suma a campañas de solidaridad por damnificados en Córdoba

Por medio de su cuenta de X, el alcalde Carlos Fernando Galán, lamentó la situación de los habitantes de Córdoba y anunció que la ciudad se une a la Cruz Roja para recibir las donaciones de los ciudadanos que deseen apoyar al departamento en medio de las emergencias registradas por la ola invernal. El mandatario, aseguró que para mayor facilidad, recomienda que estas ayudas se realicen en efectivo.

Asimismo, señaló que hasta las 6 de la tarde del domingo 8 de febrero todas las estaciones de bomberos de Bogotá y en la Gobernación de Cundinamarca recibieron alimentos e insumos para los animales damnificados en Córdoba.

Si usted desea ayudar a las más de 33 mil personas afectadas por estas emergencias puede hacerlo ingresando a la página www.cruzrojacolombiana.org en donde podrá realizar su donación.



¿Qué dice la gobernación de Córdoba por esta situación de emergencia en el territorio?

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, elevó un clamor al Gobierno nacional, más puntualmente, al presidente Gustavo Petro para que se presente en este territorio y respalde los esfuerzos que se hacen para superar esta emergencia por fuertes lluvias que tiene sumido al departamento.

El mandatario publicó un video en sus redes sociales en el que muestra las fuertes imágenes que ha dejado el paso del frente frío por el Caribe, con el objetivo de avanzar en un gran programa de reactivación económica de la mano del gobierno nacional.



“Estamos enfocados en atender a los damnificados y proteger la vida. Con la ayuda de todos los organismos de socorro, la CVS, la fuerza pública y los alcaldes municipales, no vamos a bajar la guardia. Seguimos trabajando sin descanso desde el territorio y desde el PMU departamental las 24 horas del día con toda la capacidad institucional”, manifestó el gobernador.

