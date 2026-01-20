Marino Hinestroza se pronuncia tras caída de su fichaje de Boca: "Hubiera sido lindo"

Pese a un mes de rumores en medios argentinos y colombianos, finalmente, Marino Hinestroza no llegará a Boca Juniors tras el fracaso en la negociación y estaría a punto de salir con destino a Brasil al Vasco de Gama, club que sí aceptó todas las condiciones que pedía Atlético Nacional para que se pudiera dar este traspaso.

Incluso, a mediados de diciembre el volante publicó en sus redes sociales una historia acompañada de dos corazones con los colores del cuadro Xeneize, dando por hecho su llegada al fútbol argentino de cara a la temporada 2026.

Sin embargo, la oferta del equipo de Juan Román Riquelme no cumplió las expectativas de lo que pedía el cuadro verdolaga, por ende, la negociación nunca llegó a buen puerto y terminó Vasco de Gama tomando la delantera. Ahora, se conoció las primeras palabras de Hinestroza que no cayeron en los hinchas cariocas.

Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

¿Qué dijo Marino Hinestroza por el fracaso del traspaso de Boca?

La periodista Yoana Don, de A24 Noticias & América, publicó en su historia de Instagram hablando del fin de la novela del colombiano: “Que lindo le hubiera quedado la de Boquita a Marino. ¿Opiniones? Gracias Nacional por dilatar tanto”, fueron sus palabras.



Lo que no se imaginó es que el propio futbolista le iba a responder y un simple “Qué lindo hubiera sido” desató la polémica en hinchas de Boca, Vasco de Gama y, por supuesto, de Atlético Nacional que vieron el mensaje como una falta de respeto por parte del colombiano.

Pese que en Argentina mantienen la versión de que la negociación no se dio fue gracias a Atlético Nacional que dilató las conversaciones, desde Colombia han asegurado que fue Boca el que nunca cumplió las expectativa y el club brasileño sí puso el dinero que pedían en el conjunto verdolaga y todas las condiciones, al igual que el sueldo con el que soñaba.