Marino Hinestroza ya no iría a jugar a Boca Juniors y su destino sería Brasil

Hubo un cambio de último momento en el devenir futbolístico del jugador de Atlético Nacional Marino Hinestroza. Hasta hace muy poco, todo indicaba que el futbolista caleño iba a integrar la nómina de Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, Vasco da Gama aparece ahora como el nuevo pretendiente del centrocampista colombiano. En medio de las conversaciones con Boca Juniors de Buenos Aires, el equipo brasileño presentó una oferta de 6 millones de dólares por el jugador, superior a la de Boca Juniors, que había ofrecido 5 millones.

Es posible que en las próximas horas el jugador tome una decisión sobre qué equipo integrará. Así lo indicó el periodista Jaime Denis en conversación con Javier Hernández Bonnet, director de Blog Deportivo de Blu Radio.

Marino Hinestroza culmina su paso por Atlético Nacional de Medellín de manera exitosa y, anteriormente, ha militado en clubes como Palmeiras de Brasil, Pachuca de México y Columbus Crew de Estados Unidos.