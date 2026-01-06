En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Marino Hinestroza y Atlético Nacional, cerca de terminar de mala manera por esta razón

Marino Hinestroza y Atlético Nacional, cerca de terminar de mala manera por esta razón

La relación con el volante verdolaga se ha puesto tensa con el paso de las semanas y, ahora, con su futuro incierto, parece que todo escala de la peor manera.

Publicidad

Publicidad

Publicidad