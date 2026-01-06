Marino Hinestroza y Atlético Nacional, cerca de terminar de mala manera por esta razón

Tras la caída de su fichaje con Boca Juniors, Marino Hinestroza y Atlético Nacional han empezado una relación tensa tras dos años de buenos tratos entre las partes. De acuerdo con Juan David Londoño, periodista cercano al club verdolaga, el futbolista completó dos días sin presentarse a la pretemporada del equipo y esto no ha caído de la mejor forma en la institución.

Hace poco, a través de su cuenta de Instagram, Hinestroza dejó un mensaje que generó inquietud en los hinchas y si se trataba o no de un mensaje al club: “A qué fecha es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, palabras que, inicialmente, se tomaron como una broma por su situación en el mercado internacional.

Marino Hinestroza // Foto: Atlético Nacional

¿Cuál es la situación de Marino Hinestroza y Atlético Nacional?

El cuadro verdolaga rechazó la oferta de 5 millones de dólares que ofreció el cuadro ‘xeneize’ por el fichaje del colombiano. De ahí, desde Argentina surgió un rumor de supuestos incumplimientos del equipo colombiano en el contrato de Hinestroza, información que no cayó bien y la institución tuvo que salir a desmentir en un comunicado.

“Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados. Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”, fueron las palabras del club sobre la situación.



Desde entonces no han llegado nuevas ofertas por el volante y solo se ha especulado de una posible venta a Brasil, pues desde Argentina aseguraron que el cuadro ‘xeneize’ no hará mayor esfuerzo por el traspaso y ni pondrá los 6 millones de dólares que pidió el conjunto colombiano.

Ahora, la ausencia de Hinestroza en los dos entrenamientos ha sido tomado como “un acto de rebeldía” por parte del futbolista, quien fue visto entrenando en un hotel y sin dar respuesta de la situación al equipo.