¿Indirecta a Nacional? Marino Hinestroza dejó mensaje que inquietó a los hinchas

Aún el futuro de Marino Hinestroza es incierto tras, al parecer, haberse caído su fichaje a Boca Juniors por no haber alcanzado la cifra que pedía el cuadro verdolaga para su salida de 6 millones de dólares, por lo tanto, el futuro del volante seguiría en el equipo paisa.



¿Indirecta a Atlético Nacional?

Hace semanas el volante se refirió a la situación cuando puso unos corazones con los colores del equipo ‘xeneize’ y no se supo más de cómo avanzó su fichaje, hasta ahora, pues en su cuenta de Instagram dejó un mensaje que algunos vieron con inquietud y algunos hinchas vieron con preocupación si era una “indirecta” para Atlético Nacional tras no lograrse su salida.

“A qué fecha es que llaman los equipos o será que me mocharon?”, fue la publicación del volante, acompañada de: “Ehh jaja deje la bobada”, mensaje que muchos interpretaron como indirecta al equipo por no dejarlo salir, además de la posibilidad de que no llegaran más ofertas y tendría que continuar en Atlético Nacional.

¿Qué se sabe de la salida de Marino Hinestroza?

Desde Argentina han mencionado la posibilidad de que el cuadro ‘xeneize’ presente una nueva oferta por el delantero, pero, por ahora, esto no ha sucedido y ha empezado a sonar en el radar de Fluminense que sí estaría dispuesto a poner todo el dinero que pide Atlético Nacional.

En ese orden, el futuro del volante verdolaga sigue a la deriva y se espera que en los próximos días se tengan nuevas noticias sobre un posible fichaje.



Estos son los números de Marino en Nacional

De concretarse su salida, Marino dejaría el club con 45 partidos disputados y un saldo de 8 goles y 7 asistencias, además de ser crucial en los títulos de Liga, Copa y SuperLiga BetPlay que conquistó el cuadro verdolaga desde su llegada a mediados de 2024.

