Por esta razón Marino Hinestroza no llegaría a Boca, pero sí saldría de Nacional

Novela en torno a Marino Hinestroza y su futuro tras haber expresado su deseo de salir de Atlético Nacional para la temporada 2026, según dieron a conocer algunos medios y periodistas cercanos al cuadro verdolaga. Ahí apareció el interés de Boca Juniors y el propio futbolista se mostró emocionado en sus redes sociales.

Fue a través de Instagram en donde Hinestroza publicó una historia de unos corazones con los corazones de los colores de Boca, algo que alimentó el rumor. En Argentina dieron por hecho el fichaje y el diario Olé, incluso, lo anunció por un precio de 5 millones de dólares y que estaría llegando a Buenos Aires el 2 de enero, cosa que no era cierta y, ahora, el futuro del colombiano estaría lejos del fútbol argentino.

"De hecho, hablan de “juego sucio” de parte del Verde y que incluso habría cambiado en varias ocasiones las cláusulas del acuerdo con Boca. Y según cuentan desde Colombia sería todo para retrasar su salida del club y para que -según insisten- no tener que abonar esos sueldos adeudados y jugar con el tiempo y la presión sobre el jugador, que logicamente quiere jugar en Boca", dijeron.

Marino Hinestroza // Foto: Atlético Nacional

El detalle por el que Marino Hinestroza no llegaría a Boca Juniors

En Argentina nació un rumor de que el fichaje 'xeneize' no se había completado por un supuesto incumplimiento de pago de Nacional al futbolista, información que el propio club tuvo que salir a desmentir en un comunicado e informar que no se había cerrado ninguna negociación hasta el momento.



“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”, indicaron.

Además, el club espera recibir, al menos, 6 millones de dólares por el traspaso de Hinestroza, números a los que, hasta ahora, Boca no se ha acercado, pero dicen de Argentina que una nueva oferta podría hacerse en los próximos días, el problema es que apareció el interés de Botafogo, Cruzeiro, Vasco de Gama y Sao Paulo, clubes que analizan pagar lo que pide Atlético Nacional.

