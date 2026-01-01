En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Por esta razón Marino Hinestroza no llegaría a Boca, pero sí saldría de Nacional

Por esta razón Marino Hinestroza no llegaría a Boca, pero sí saldría de Nacional

La novela del futuro del atacante colombiano apenas empieza y el destino lo aleja poco a poco del fútbol argentino, pese a su deseo de ser 'xeneize'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad