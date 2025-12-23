La millonada que recibirá Atlético Nacional por la transferencia de Marino Hinestroza

Atlético Nacional cerró el año con el título de la Copa Colombia tras vencer 1-0 a Independiente Medellín, un logro que le permitió maquillar una temporada que, por momentos, estuvo al borde del fracaso. Sin embargo, más allá del trofeo, el cuadro verdolaga podría estar a punto de concretar uno de los negocios más importantes de los últimos años, justo cuando se abre el mercado de fichajes.

La posible transferencia de Marino Hinestroza se convirtió en el foco de atención del fútbol sudamericano. El extremo de 23 años despertó el interés de clubes con peso continental como Boca Juniors y Santos de Brasil, una puja que promete dejar una cifra millonaria en las arcas del equipo paisa y que confirma el buen momento de sus activos deportivos.



La millonada que recibiría Atlético Nacional por Marino Hinestroza

Hinestroza se consolidó como uno de los jugadores más codiciados del mercado tras ser pieza clave en los títulos recientes de Atlético Nacional. Su rendimiento, sumado a su proyección internacional, llevó a la dirigencia verdolaga a fijar una postura clara: no autorizar negociaciones formales sin una oferta que se acerque a sus pretensiones económicas.

Boca Juniors fue el primer club en mover ficha. La propuesta inicial rondó los USD 4 millones más bonos, aunque solo USD 2 millones ingresarían directamente a Nacional, debido a que el Columbus Crew aún conserva un porcentaje de los derechos del jugador. La oferta fue considerada insuficiente y desde Medellín dejaron claro que el punto de partida para negociar está en los USD 8 millones.

Esta posición responde no solo al presente deportivo de Hinestroza, sino también al contexto del mercado, en el que los extremos jóvenes y desequilibrantes son altamente valorados. Nacional busca maximizar la operación y enviar un mensaje claro sobre el valor de sus figuras.



Marino Hinestroza en Atlético Nacional // Foto: Atlético Nacional

Boca Juniors y Santos disputan el fichaje de Marino Hinestroza

En las últimas horas, Santos se sumó de lleno a la pelea. El club brasileño, que regresó a la primera división, cuenta con mayor margen financiero y, según Globo Esporte, apunta a futbolistas jóvenes con proyección internacional, un perfil que encaja con el del colombiano.

Este nuevo competidor obligó a Boca Juniors a replantear su estrategia. Medios argentinos aseguran que la oferta habría subido hasta los USD 6 millones, entre monto fijo y bonificaciones, una cifra que acerca al club xeneize a lo que Atlético Nacional estaría dispuesto a considerar, aunque todavía no cumple del todo las expectativas.

Más allá de los números, la eventual salida de Marino Hinestroza tendría un impacto deportivo importante. En 18 meses disputó 84 partidos, marcó 11 goles y aportó 14 asistencias, siendo determinante en la obtención de cuatro títulos, incluida la reciente Copa BetPlay ante el Medellín. Su aporte se reflejó tanto en finales como en partidos clave del calendario local.

Entre los aspectos que Nacional evalúa antes de cerrar el negocio están:



El porcentaje real que ingresará al club tras la venta.

El momento deportivo para desprenderse del jugador.

La capacidad de encontrar un reemplazo competitivo en el mercado.

El propio Hinestroza dejó un mensaje de despedida cargado de emoción, evidenciando su vínculo con la institución. Mientras tanto, en Nacional se preparan para una operación que fortalecería las finanzas y volvería a poner al club en el radar internacional.