Unicef pide penalizar el uso de la IA para generar imágenes íntimas de menores

Unicef pide penalizar el uso de la IA para generar imágenes íntimas de menores

La rápida expansión de tecnologías de inteligencia artificial (IA) ha reabierto un viejo debate sobre la explotación infantil, pero ahora con un matiz tecnológico que alarma a organizaciones internacionales.

