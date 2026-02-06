Resultado Lotería de Medellín hoy: números ganadores último sorteo 6 de febrero 2026

La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4821, realizado el viernes 6 de febrero de 2026, un evento que generó una alta expectativa entre los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la trayectoria que respalda a este tradicional juego de azar en Colombia.



Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4821

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 6 de febrero de 2026 fue el: XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

Enla siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín, podrá verificar los resultados, en caso de que haya resultado ganador:



Cada sorteo de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la confianza y credibilidad que ha construido a lo largo de los años. En esta edición, jugadores de distintas regiones del país siguieron de cerca los números ganadores, con la esperanza de convertirse en los nuevos beneficiarios de uno de los premios más importantes del mercado de loterías.

Más allá de la emoción propia del sorteo, la jornada volvió a destacar el compromiso social de la Lotería de Medellín. Los recursos recaudados por esta entidad se destinan directamente al fortalecimiento de la salud pública, un aspecto fundamental que ha consolidado su reconocimiento y respaldo entre los colombianos.



En el sorteo 4821, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, posicionándose como uno de los premios más destacados del inicio de 2026. Este resultado reafirmó el alto nivel de expectativa que despierta cada sorteo y el interés permanente de miles de personas que participan semana tras semana, confiando en la seriedad del juego.

Asimismo, la amplia caída de premios registrada en el sorteo anterior, el 4820, confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país. Su plan de premios, que se renueva de forma constante, sigue alimentando la ilusión de los apostadores que consultan con atención cada resultado, respaldados por la transparencia de la entidad.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los resultados oficiales del sorteo 4821 de la Lotería de Medellín pueden consultarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín, así como en sus plataformas institucionales.

Las autoridades recomiendan verificar siempre los resultados únicamente en los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.

