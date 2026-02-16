En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Gustavo Petro
Consejo de Estado
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Unidad de Búsqueda hace entrega simbólica de restos de Camilo Torres al sacerdote Javier Giraldo

Unidad de Búsqueda hace entrega simbólica de restos de Camilo Torres al sacerdote Javier Giraldo

Medicina Legal advirtió desde la semana pasada que los análisis forenses continuaban y que persistían limitaciones técnicas por el estado de las muestras óseas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad