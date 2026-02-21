Paisita Noche: resultado del último sorteo del chance hoy 21 de febrero de 2026

El resultado del chance Paisita Noche es uno de los más esperados cada día en Colombia, especialmente en Antioquia, donde este sorteo se ha convertido en una tradición ligada a la cultura regional. Su reconocimiento y trayectoria lo mantienen como una de las loterías diarias más consultadas por quienes buscan una oportunidad de ganar.



Resultado oficial del Paisita Noche – 21 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado, 21 de febrero de 2026, el número ganador fue: (en minutos)



Número ganador:

Animal:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Cada noche, los jugadores verifican si su número coincide con el resultado oficial. Las autoridades y operadores recuerdan que la única información válida para reclamar premios es la publicada en los canales oficiales autorizados. Contrastar el tiquete con fuentes confiables es clave para evitar errores al momento de validar la apuesta.



Quinta balota: más opciones de premio desde 2025

Una de las novedades recientes del Paisita Noche es la inclusión de la quinta balota, vigente desde 2025. Esta alternativa es opcional y permite incrementar el premio cuando el apostador acierta las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

La incorporación de esta opción no cambia la estructura tradicional del juego. El sorteo mantiene su dinámica habitual, pero ahora ofrece una posibilidad adicional para quienes desean aumentar el valor potencial de su ganancia.



Cómo funciona el Chance Paisita Noche

El Paisita Noche se caracteriza por su mecánica sencilla. Para obtener un premio, el número elegido debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, según la modalidad seleccionada.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que facilita la participación de diferentes perfiles de jugadores. Además, la frecuencia diaria del sorteo contribuye a su alta consulta y seguimiento en portales digitales y puntos físicos autorizados.

El sorteo se lleva a cabo en horarios fijos:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Entre las modalidades disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno, cuando se aciertan las cuatro cifras en orden exacto.

Combinado cuatro cifras, si coinciden las cifras sin importar el orden.

Tres cifras directo, acertando las tres últimas cifras en orden.

Combinado tres cifras, sin importar la posición.

Dos cifras o pata, al coincidir las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña, cuando se acierta únicamente el último número.

Esta variedad permite ajustar la apuesta según el monto que se desee invertir y el tipo de premio que se aspire a ganar.



Chance en línea: opciones autorizadas en Colombia

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad que supervisa los juegos de suerte y azar en el país. Solo las plataformas autorizadas pueden ofrecer este servicio de manera legal.



Operadores como Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75 cuentan con sitios web y aplicaciones móviles donde los usuarios pueden registrarse, validar su identidad, recargar saldo mediante PSE, transferencias o billeteras digitales, seleccionar el sorteo y confirmar la jugada.

Guardar el comprobante digital es fundamental, ya que funciona como respaldo en caso de resultar ganador.



Requisitos para cobrar premios

Para reclamar un premio del Paisita Noche es indispensable presentar el tiquete original en buen estado, junto con el documento de identidad y su respectiva copia.

Los requisitos adicionales dependen del monto ganado, calculado en UVT:



Menos de 48 UVT: documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: diligenciamiento del Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: certificación bancaria vigente con fecha no mayor a 30 días.

