La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto, ¿lo presentía?

El mundo de la música latina está de luto tras confirmarse la muerte del legendario salsero Willie Colón el 21 de febrero de 2026. La familia del artista confirmó su fallecimiento en un comunicado difundido en redes sociales, señalando que ocurrió de manera tranquila y rodeado de sus seres queridos.

Colón fue reconocido como una figura icónica dentro de la salsa, especialmente por su trabajo como trombonista, vocalista, compositor y productor, y por haber contribuido a dar forma a un sonido distintivo dentro del género desde finales de la década de 1960.



El último concierto de Willie Colón

En sus últimas semanas de vida, Willie Colón había ofrecido un concierto que muchos seguidores recuerdan como uno de sus shows más emotivos.

Su presentación final se realizó en San Juan, Puerto Rico, durante el espectáculo Idilio Sinfónico, el 9 de agosto de 2025. En ese escenario, Willie Colón dirigió un mensaje al público que hoy cobra especial relevancia: “Este puede ser mi último concierto (…) quiero tomar esta oportunidad para darles las gracias”.

En ese evento, realizado meses antes de su muerte, el artista se dirigió al público con palabras que hoy resuenan entre sus fans, planteando la posibilidad de ese concierto como su último sobre un escenario.



En un discurso durante esa presentación, reconoció la conexión con su público y agradeció por el acompañamiento a lo largo de su carrera, señalando de forma reflexiva que ese momento podía marcar una despedida de las giras según su estado de salud.

Aunque el concierto no fue anunciado inicialmente como su despedida definitiva, el mensaje que dejó en ese escenario es recordado tras su muerte y se considera significativo dentro de su historia musical.

Causa del fallecimiento y confirmación familiar

Hasta ahora, no existe una declaración oficial sobre la causa específica de la muerte, pero versiones periodísticas señalan que en los últimos años el músico enfrentó complicaciones de salud relacionadas con problemas respiratorios y efectos de un accidente anterior.

Publicidad

La confirmación del deceso se realizó a través de un mensaje de la familia publicado en la cuenta del artista, en el que se describió su partida como pacífica y rodeada de afecto. En el aviso, también se solicitó respeto por el momento de duelo.

Mensaje de familiares de Willie Colón Foto: redes sociales

¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón nació en El Bronx, Nueva York, en 1950, de padres puertorriqueños. Desde joven se involucró en la música y fue parte central del movimiento salsa surgido en Estados Unidos, fusionando ritmos afrocaribeños con jazz y otros géneros.

Publicidad

Colón grabó numerosos álbumes exitosos, entre ellos trabajo junto a Héctor Lavoe y colaboraciones con otros artistas claves de la salsa. Su impacto se extendió por décadas, influenciando tanto a músicos como a aficionados de la música latina alrededor del mundo.

Más allá de su labor artística, también fue considerado un referente cultural capaz de encarnar la identidad latinoamericana y de llevarla a escenarios globales.