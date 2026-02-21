Muere multimillonario magnate de la moda tras caer desde un piso 17: esto se sabe

La muerte de un multimillonario empresario británico del sector de la moda digital tiene en alerta a las autoridades, luego de que fuera encontrado sin vida tras caer desde el piso 17 de un edificio residencial.

Se trata de Quentin Griffiths, cofundador de la reconocida firma de comercio electrónico ASOS, quien falleció en la ciudad costera de Pattaya, en Tailandia.

Su cuerpo fue hallado el pasado 9 de febrero frente a un complejo de apartamentos situado a unos 150 kilómetros de Bangkok. La Policía confirmó su identidad días después y desde entonces mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas de la caída.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el empresario se encontraba solo dentro de su vivienda en el momento del incidente. Las autoridades indicaron que la puerta del apartamento estaba cerrada desde el interior y no había señales evidentes de violencia ni indicios de robo. Este escenario ha dificultado establecer una hipótesis concluyente, por lo que los investigadores no descartan ninguna posibilidad mientras esperan los resultados de las pruebas forenses.



Fuentes cercanas al caso señalaron que el fallecimiento ocurre en medio de un complejo panorama personal y judicial. En el último año, Griffiths había enfrentado acusaciones relacionadas con presuntas irregularidades financieras y conflictos legales con su exesposa, quien lo denunció por supuesta falsificación de documentos y manejo indebido de activos compartidos. Aunque el empresario negó las acusaciones, las investigaciones seguían en curso.

La trayectoria de Griffiths estuvo marcada por el éxito empresarial. En el año 2000, junto a Nick Robertson, Andrew Regan y Deborah Thorpe, creó una plataforma pionera en la venta de ropa por internet, que con el tiempo se consolidó como una de las compañías más influyentes del sector. En su mejor momento, la empresa alcanzó una valoración superior a los 8.000 millones de dólares y expandió su presencia a más de 150 mercados internacionales.

Aunque Griffiths se retiró de la compañía en 2005, continuó desarrollando nuevos proyectos, entre ellos la cofundación de Achica, un minorista enfocado en productos de lujo. Además, obtuvo importantes ganancias tras la venta de acciones en años posteriores, lo que consolidó su fortuna.

El empresario se había radicado en Tailandia desde 2007, donde reconstruyó su vida personal y formó una nueva familia. Sin embargo, su fallecimiento ha dejado más preguntas que respuestas. Personas cercanas al caso han descrito el hecho como “un verdadero misterio”, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones que podrían esclarecer qué ocurrió en los últimos momentos de uno de los pioneros de la moda digital.