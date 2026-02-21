Aumentan a seis los muertos tras explosión de un camión con gas: impactantes videos

Dos de los 17 heridos en la explosión de un camión que transportaba gas licuado, ocurrida el pasado jueves, murieron este sábado en el hospital al que habían sido trasladados, tragedia que elevó a seis las víctimas mortales, informaron fuentes médicas.

La explosión sucedió en la intersección de la autopista más importante del país, la Ruta 5, con una secundaria y generó un gran incendio que alcanzó a otros siete vehículos, que a la misma hora iban transitando por la autopista, y también un desguace de vehículos, informó la Policía chilena.

Al costado del cordón del Renca

Tres muertos y 10 heridos deja explosión de camión en la RM.

El hecho ocurrió la mañana de este jueves en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez, lugar donde un camión con gas líquido provocó un accidente de tránsito.#renca pic.twitter.com/ltsLkdZUsM — Apu Andes (@ApuAndeschile) February 19, 2026

Primeras reacciones de testigos en el lugar de #explosión en #Renca #Chile

Camión que transportaba gas provoca accidente con una tragedia de proporciones pic.twitter.com/aGTtBBSZiZ — Guerrero Zombie (@Guerrero_zombie) February 19, 2026

El momento exacto en que ocurrió el accidente fatal en Renca, Región Metropolitana, Chile 🇨🇱



El choque involucró a un camión cisterna de gas que explotó, dejando 4 personas muertas y 17 otras heridas, según las autoridades.pic.twitter.com/f29CiErWk4 — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) February 20, 2026

Las víctimas son todas adultas y la mayoría de ellas automovilistas, aunque las cifras no son definitivas.

Según explicó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, la hipótesis inicial apunta a "una fuga en alguna de las válvulas del camión y que, por alguna razón, se produjo una chispa que explotó en toda una nube de gas".