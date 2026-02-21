El uso de animales para el transporte turístico: Travesía Blu del 21 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de febrero de 2026:
- Se debatió sobre: ¿El uso de animales para el transporte turístico es tradición cultural o maltrato animal? Se mencionaron casos como la prohibición del transporte en elefantes en Tailandia y el reemplazo de coches de caballos por vehículos eléctricos en Cartagena, resaltando el bienestar animal y la responsabilidad del turismo.
- Como tema central se habló sobre turismo y filantropía en Quimbaya, Quindío. Liliana Ospina, creadora de Casa de los Sueños Colombia, explicó cómo su proyecto de hospedaje integra impacto social, apoyo a la educación rural, generación de empleo y fortalecimiento de la comunidad campesina a través del turismo responsable.
- En ‘Recomendado’, se destacó Tampa Bay, Florida, como un destino ideal para viajeros colombianos. Se resaltaron sus paseos urbanos, parques frente al río, oferta gastronómica, actividades al aire libre y su conectividad, posicionándola como base estratégica para vacaciones y grandes eventos deportivos.
- En ‘Cinema Travel’, se enfatizó en el documental Epic sobre Elvis Presley, se explicó cómo esta producción remasteriza conciertos inéditos del artista y conecta cine y turismo con destinos como Las Vegas y Hawái, resaltando su importancia cultural y turística.
- En ‘El mundo a la carta’, se mencionó Finlandia, Quindío. Se descubrió el restaurante José Fernando, que propone un recorrido gastronómico por Colombia con cocina al vacío, productos locales y platos insignia como la canilla de cerdo, uniendo arquitectura tradicional y alta cocina.
- En ‘Paisaje sonoro’, se viajó al fondo del mar en La Parguera, Puerto Rico. A través del sonido de la respiración en el buceo, se destacó esta experiencia como una forma de conexión con la naturaleza, manejo del estrés y turismo de aventura consciente.