El uso de animales para el transporte turístico: Travesía Blu del 21 de febrero de 2026

Estos fueron los temas tratados en Travesía Blu de este sábado, 21 de febrero de 2026:



¿El uso de animales para el transporte turístico es tradición cultural o maltrato animal? Se mencionaron casos como la prohibición del transporte en elefantes en Tailandia y el reemplazo de coches de caballos por vehículos eléctricos en Cartagena, resaltando el bienestar animal y la responsabilidad del turismo. Como tema central se habló sobre turismo y filantropía en Quimbaya, Quindío. Liliana Ospina, creadora de Casa de los Sueños Colombia , explicó cómo su proyecto de hospedaje integra impacto social, apoyo a la educación rural, generación de empleo y fortalecimiento de la comunidad campesina a través del turismo responsable.

En 'Recomendado', se destacó Tampa Bay, Florida, como un destino ideal para viajeros colombianos. Se resaltaron sus paseos urbanos, parques frente al río, oferta gastronómica, actividades al aire libre y su conectividad, posicionándola como base estratégica para vacaciones y grandes eventos deportivos.

En 'Cinema Travel', se enfatizó en el documental Epic sobre Elvis Presley, se explicó cómo esta producción remasteriza conciertos inéditos del artista y conecta cine y turismo con destinos como Las Vegas y Hawái, resaltando su importancia cultural y turística.

En 'El mundo a la carta', se mencionó Finlandia, Quindío. Se descubrió el restaurante José Fernando, que propone un recorrido gastronómico por Colombia con cocina al vacío, productos locales y platos insignia como la canilla de cerdo, uniendo arquitectura tradicional y alta cocina.

En 'Paisaje sonoro', se viajó al fondo del mar en La Parguera, Puerto Rico. A través del sonido de la respiración en el buceo, se destacó esta experiencia como una forma de conexión con la naturaleza, manejo del estrés y turismo de aventura consciente.