Lotería de Boyacá: resultados hoy premio mayor y secos sábado 21 de febrero

La Lotería de Boyacá de este sábado 21 de febrero de 2026 ya celebró su sorteo número 4612, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, generando más recursos para la salud de los boyacenses y de los colombianos.



Número ganador de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 21 de febrero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería de Boyacá

A continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:

(En minutos)

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo, lo que permite a los participantes conocer los resultados en tiempo real.



Si tiene alguna duda sobre el cobro de su premio en cuanto a tiempos, impuestos a asumir o sobre el impuesto de ganancia ocasional de los premios en especie, puede comunicarse a la línea de WhatsApp número 3158727559, donde recibirán orientación oficial para resolver cualquier inquietud.

Qué hago si gano la Lotería de Boyacá

En caso de que sea el ganador del premio mayor o de un premio que supere los 10 millones de pesos, sin excepción alguna, estos se pagarán en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N° 9 35 Piso 3 de la ciudad de Tunja, Boyacá.

Si como ganador vive fuera de la ciudad de Tunja, puede dirigirse a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados donde le brindarán la asesoría necesaria para adelantar el proceso.

En caso de que el premio sea menor a 10.000.000 de pesos, puede solicitarlo en los puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o mediante la página oficial de la lotería.

¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?

Jugar la Lotería de Boyacá es bastante sencillo y puede hacerlo de dos maneras principales: de forma tradicional (billete físico) o en línea.

Puede comprar un billete completo o una fracción (generalmente un billete se divide en cuatro fracciones) a través de vendedores autorizados, quienes están debidamente identificados y comercializan los billetes en distintos puntos, o en puntos de venta autorizados como corresponsales bancarios —por ejemplo Bancolombia—, puntos de venta de chance como Paga Todo, Gana y Giramos, además de máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros.

Es importante verificar que el billete no tenga enmendaduras ni tachaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta. Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Asimismo, es fundamental conservarlo en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar cualquier premio.