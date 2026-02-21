En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Muere a los 86 años reconocido comediante y actor tras luchar contra enfermedad: esto se sabe

Muere a los 86 años reconocido comediante y actor tras luchar contra enfermedad: esto se sabe

Según confirmaron los médicos del comediante, padecía una enfermedad oncohematológica y en el último tiempo recibía el tratamiento correspondiente.

Foto: Freepik / Redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

