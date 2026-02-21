Caribeña Noche, resultados del último sorteo hoy sábado 21 de febrero de 2026

El chance Caribeña Noche se mantiene como uno de los sorteos diarios con mayor seguimiento en Colombia. Su presencia constante en distintas regiones del país y su mecánica fácil de entender han hecho que miles de jugadores consulten cada noche los resultados oficiales con la expectativa de obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Noche – 21 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado 21 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

A lo largo del tiempo, este sorteo ha conservado su estructura tradicional, aunque desde 2025 incorporó un elemento adicional: la quinta balota. Este número opcional permite aumentar el valor del premio si el jugador logra acertarlo junto con las demás cifras. La inclusión de esta alternativa no modifica el funcionamiento básico del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden sumarla a su apuesta.



¿A qué hora juega Caribeña Noche?

El sorteo de Caribeña Noche se realiza todos los días del año, sin excepción. Los resultados oficiales pueden revisarse después de las 10:30 p. m., una vez concluye el sorteo.

Este horario establecido facilita que los apostadores sepan exactamente cuándo verificar sus números y confirmar si resultaron ganadores.



Modalidades disponibles en Caribeña Noche

El atractivo del Chance Caribeña Noche también radica en la variedad de formas en que se puede apostar. El monto del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial.

Entre las modalidades vigentes se encuentran:



Cuatro cifras directo (superpleno): requiere acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinado: las cuatro cifras coinciden sin importar la posición.

Tres cifras directo: acierto exacto de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: coincidencia de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra (uña): coincide únicamente el último dígito.

Este esquema permite ajustar la jugada según el nivel de inversión y la expectativa de premio de cada participante.



Valor de las apuestas

El rango de inversión es otro de los factores que favorece la participación.



El valor mínimo para apostar es de $500 pesos.

El monto máximo por apuesta es de $10.000 pesos.

Esta flexibilidad permite que tanto jugadores ocasionales como habituales puedan participar dentro de sus posibilidades económicas.



Cómo jugar chance en línea en Colombia

En Colombia, el chance puede jugarse por internet únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.

Para apostar en línea al Caribeña Noche, el proceso habitual es:



Crear una cuenta en un operador legal autorizado. Realizar la validación de identidad, requisito obligatorio según la normativa colombiana. Recargar saldo utilizando medios de pago habilitados, como PSE o transferencias bancarias. Elegir el sorteo Caribeña Noche, seleccionar el número y definir la modalidad de apuesta. Confirmar la transacción y conservar el comprobante digital.

El uso de plataformas oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad para el jugador.



Últimos resultados de Caribeña Noche