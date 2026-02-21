Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 21 de febrero de 2026

El resultado del chance Dorado Noche es uno de los más consultados por los jugadores en Colombia, especialmente durante los fines de semana y festivos, cuando se realiza este sorteo. Su dinámica y plan de premios lo han mantenido como una opción llamativa dentro de los juegos de suerte y azar del país.



Resultado del Dorado Noche hoy 21 de febrero de 2026

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 21 de febrero de 2026 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cada publicación corresponde únicamente al sorteo más reciente y es la referencia oficial para comparar los números del tiquete. Por esta razón, los apostadores deben verificar la información en canales autorizados, ya que solo esos resultados son válidos al momento de reclamar un premio.



Cómo paga el Dorado Noche según la modalidad

El atractivo del Chance Dorado Noche radica en la posibilidad de multiplicar la apuesta dependiendo del tipo de acierto.

Quienes logran acertar las cuatro cifras en orden exacto (directo) reciben un pago equivalente a 4.500 veces lo apostado. Si las cuatro cifras coinciden sin importar el orden, es decir en modalidad combinada, el premio corresponde a 208 veces el valor jugado.

En el caso de las tres últimas cifras, el pago es de 400 veces la apuesta cuando el acierto es directo y de 83 veces cuando es combinado. Si el jugador coincide con las dos últimas cifras en orden (pata), obtiene 50 veces lo invertido. Finalmente, acertar únicamente la última cifra (uña) paga cinco veces el valor apostado.

Esta estructura permite participar con diferentes niveles de riesgo y expectativa de ganancia, manteniendo una mecánica sencilla y clara.



Días y horario del sorteo

El Dorado Noche no se juega todos los días. El sorteo se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos.



Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo. Este horario fijo facilita que los jugadores sepan exactamente cuándo revisar sus números y confirmar si resultaron ganadores.



Apostar en línea de manera legal en Colombia

Además de los puntos físicos, el chance puede jugarse por internet a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad reguladora de los juegos de suerte y azar en Colombia.

Para participar de forma virtual, el usuario debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo junto con el número y la modalidad deseada. Apostar en sitios oficiales garantiza respaldo en las transacciones y mayor seguridad jurídica.



Requisitos para cobrar un premio

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para reclamar un premio del chance Dorado Noche es obligatorio:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el trámite.

Cumplir con estas condiciones permite que el pago se realice de manera ágil y conforme a la normativa vigente.

Publicidad

Últimos resultados del chance Dorado Noche