Resultados de la Lotería del Cauca hoy sábado 21 de febrero: premio mayor de $8.000 millones y secos

La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2599 la noche de hoy sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. En esta oportunidad, el premio mayor asciende a 8.000 millones de pesos.



Número ganador de la Lotería del Cauca hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador del premio mayor de la Lotería del Caucade este sábado es el (en minutos). ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!

Ganadores de los secos de la Lotería del Cauca

A continuación, se detallan los números ganadores de los premios secos del sorteo 2599. Se recomienda revisar cuidadosamente cada billete para confirmar si se encuentra entre los afortunados:

(En minutos)

Además, la entidad compartió la imagen oficial del resultado del sorteo 2599. Es fundamental comparar el billete con esta publicación oficial para verificar cualquier coincidencia y confirmar el premio.



¿Cómo reclamar los premios de la Lotería del Cauca?

En caso de haber ganado el Premio Mayor, el ganador debe acercarse a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca con el billete o las fracciones ganadoras, el RUT, una certificación de su cuenta bancaria y la cédula de ciudadanía. Allí se validará la autenticidad del billete y se levantará un acta para iniciar el proceso de pago de manera segura.



Si el premio corresponde a una aproximación, el ganador puede reclamarlo directamente con su lotero de confianza, ya sea recibiendo el dinero o intercambiando las fracciones por nuevos billetes para seguir participando.

Para premios superiores a $2.036.000, que generan impuesto de retención en la fuente, es obligatorio presentar el RUT expedido por la DIAN y una copia de la cédula al momento de realizar el trámite.

En el caso de los premios secos, estos pueden reclamarse ante un distribuidor autorizado. Dependiendo de su capacidad de pago, el distribuidor podrá efectuar el desembolso inmediato o tomar los datos del ganador para remitirlos a la Lotería del Cauca y verificar la autenticidad del billete antes de efectuar el pago.



¿A qué hora juega la Lotería de Cauca?

La Lotería del Cauca juega todos los sábados a las 11:00 p.m. por el Canal UNO.

Publicidad

El próximo sorteo de la Lotería del Cauca se llevará a cabo el sábado 28 de febrero de 2026. Adquirir el billete con anticipación puede marcar la diferencia y convertirse en una oportunidad para cambiar de vida.