En Especial N°. 5: la historia de la canción que compuso Willie Colón durante prisión en Medellín
Tras su muerte, sálsomanos recuerdan la anécdota cuando hace 40 años ‘El Malo del Bronx’ terminó sin subir al escenario por retrasos en el vuelo desde Bogotá y desmanes del público inconforme.
-
Cali le dio el último adiós a Willie Colón con multitudinario homenaje en el Bulevar del Río
El legado de Willie Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género.
-
La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto, ¿lo presentía?
Semanas antes de morir, Willie Colón ofreció una presentación que hoy se interpreta como su despedida, tras un mensaje dirigido directamente a su público.
-
¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'? Así nació el clásico salsero
La canción se convirtió en un clásico de la salsa, pero su origen, autoría y el rol de Willie Colón esconden detalles poco conocidos.
-
La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico
El salsero, Willie Colón, falleció a los 75 años de edad en un hospital de Nueva York, misma ciudad en la que nació, tras varios días hospitalizado por complicaciones médicas.
-
Ella es Julia Craig, esposa de Willie Colón: lo salvó en un accidente
Su nombre ganó visibilidad tras un hecho ocurrido fuera de los escenarios, cuando una reacción oportuna marcó un punto clave en la vida personal de Willie Colón.
-
Ruben Blades se pronuncia sobre la muerte de Willie Colón
Rubén Blades y Willie Colón, quienes hicieron "Siembra" juntos, terminaron en discordia por más de 20 años.
-
El adiós a Willie Colón | Familia se pronuncia: “Pedimos privacidad mientras navegamos por el duelo”
El reconocido artistafalleció este 21 de febrero a los 75 años de edad en un centro asistencial en Nueva York, luego de estar hospitalizado desde el 18 de febrero, al parecer por complicaciones respiratorias.
-
Los grandes éxitos de Willie Colón que marcaron la historia de la salsa
Los éxitos de Willie Colón marcaron generaciones y definieron la salsa clásica, con canciones que siguen vigentes y forman parte del legado musical latino.
-
Ellos son los hijos de Willie Colón, ícono de la salsa que murió a los 75 años
La familia del legendario salsero fue su refugio fuera de los escenarios y un apoyo clave en su vida, especialmente durante sus momentos más difíciles y sus problemas de salud.