Blu Radio  / Willie Colón

Willie Colón

  • Willie Colón cárcel en Medellín.jpg
    Willie Colón durante prisión en Medellín.
    @williecolon
    Antioquia

    En Especial N°. 5: la historia de la canción que compuso Willie Colón durante prisión en Medellín

    Tras su muerte, sálsomanos recuerdan la anécdota cuando hace 40 años ‘El Malo del Bronx’ terminó sin subir al escenario por retrasos en el vuelo desde Bogotá y desmanes del público inconforme.

  • Homenaje a Willie Colón, en el Bulevar del Río en Cali.
    Foto suministrada.
    Pacífico

    Cali le dio el último adiós a Willie Colón con multitudinario homenaje en el Bulevar del Río

    El legado de Willie Colón es atesorado en la capital mundial de la salsa, que ha construido su identidad inspirándose en el aporte de Colón a este género.

  • La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto
    La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto
    Foto: redes sociales
    Entretenimiento

    La intrigante frase de Willie Colón en su último concierto, ¿lo presentía?

    Semanas antes de morir, Willie Colón ofreció una presentación que hoy se interpreta como su despedida, tras un mensaje dirigido directamente a su público.

  • ¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'?
    Willie Colón y Héctor Lavoe
    Foto: Spotify
    Entretenimiento

    ¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'? Así nació el clásico salsero

    La canción se convirtió en un clásico de la salsa, pero su origen, autoría y el rol de Willie Colón esconden detalles poco conocidos.

  • Willie Colón (1).jpg
    Willie Colón nació el 28 de abril de 1950 en la ciudad de Nueva York, pero fue criado en Puerto Rico.
    Foto: EFE.
    Entretenimiento

    La inesperada coincidencia que rodea la muerte de Willie Colón y Mariano Cívico

    El salsero, Willie Colón, falleció a los 75 años de edad en un hospital de Nueva York, misma ciudad en la que nació, tras varios días hospitalizado por complicaciones médicas.

  • Willie Colón y su esposa Julia Craig
    Willie Colón y su esposa Julia Craig
    Foto: redes sociales
    Entretenimiento

    Ella es Julia Craig, esposa de Willie Colón: lo salvó en un accidente

    Su nombre ganó visibilidad tras un hecho ocurrido fuera de los escenarios, cuando una reacción oportuna marcó un punto clave en la vida personal de Willie Colón.

  • Rubén Blades y Willie Colón
    Rubén Blades y Willie Colón
    Foto: EFE
    Entretenimiento

    Ruben Blades se pronuncia sobre la muerte de Willie Colón

    Rubén Blades y Willie Colón, quienes hicieron "Siembra" juntos, terminaron en discordia por más de 20 años.

  • Willie Colón murió a los 75 años de edad.
    Willie Colón murió a los 75 años de edad.
    Foto: EFE.
    Entretenimiento

    El adiós a Willie Colón | Familia se pronuncia: “Pedimos privacidad mientras navegamos por el duelo”

    El reconocido artistafalleció este 21 de febrero a los 75 años de edad en un centro asistencial en Nueva York, luego de estar hospitalizado desde el 18 de febrero, al parecer por complicaciones respiratorias.

  • Willie Colón, leyenda de la salsa
    Willie Colón, leyenda de la salsa
    Foto: redes sociales
    Entretenimiento

    Los grandes éxitos de Willie Colón que marcaron la historia de la salsa

    Los éxitos de Willie Colón marcaron generaciones y definieron la salsa clásica, con canciones que siguen vigentes y forman parte del legado musical latino.

  • Willie Colón, leyenda de la salsa
    Willie Colón, leyenda de la salsa
    Foto: redes sociales
    Entretenimiento

    Ellos son los hijos de Willie Colón, ícono de la salsa que murió a los 75 años

    La familia del legendario salsero fue su refugio fuera de los escenarios y un apoyo clave en su vida, especialmente durante sus momentos más difíciles y sus problemas de salud.

