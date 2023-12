¿Presentación de Willie Colón en la Feria de Cali podría ser la última de su carrera musical?

Luego de recibir críticas por parte de fanáticos, quienes acusaron al artista salsero Willie Colón, de 73 años, de dejar abandonado el escenario en pleno Superconcierto de la Feria de Cali 2023. Colón respondió y explicó que sufrió un mareo cuando estaba cantando, lo que le imposibilitó seguir con el show.

Con profunda preocupación dijo que está esperando el resultado de los médicos, y si le manifiestan que tiene graves problemas de salud y que debe cuidarse, ese habrá sido el último de su trayectoria musical.

Estoy consultando con mis médicos, para los que me acusaron de que me robé la plata no tiene sentido ir a Cali para hacer eso. Parece ser que estoy demasiado viejo. Si mis médicos determinan que ese es el caso, entonces el 27 de diciembre de 2023 en Cali, Colombia, habrá sido el último concierto de Willie Colón señaló, el artista salsero.

Por otro lado, explico que tuvo varios inconvenientes para llegar al país e incluso con Migración Colombia, pero pese a eso, hizo todos los esfuerzos necesarios, llegó y cumplió la cita en la Feria de Cali y, por encima del cansancio, se presentó a sus fanáticos.

"Hacía mucho calor, este viaje a Cali fue muy complicado por todo lo que tuvimos que hacer, no pude descansar lo suficiente, empecé bien y de repente me quedé sin gasolina, tuve que bajarme el calor, tampoco ayudó, gracias a Dios me pude recuperar para terminar mi tanda", añadió Colón.

En este momento, el personal médico revisa su estado de salud, para poder determinar si el artista podrá seguir cantando en los escenarios del mundo.

