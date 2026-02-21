¿Quién era Willie Colón, 'el Malo del Bronx'? Así fue su carrera

Desde el miércoles 18 de febrero de 2026, el músico de salsa Willie Colón fue hospitalizado en un centro asistencial en Nueva York. De acuerdo con lo revelado en redes sociales por el también artista panameño Rubén Blades, Colón habría presentado complicaciones respiratorias a causa del invierno que afecta a Estados Unidos, lo que llevó a su desceso este sábado.

De igual manera, el estado del cantante puertorriqueño se manejó con extrema confidencialidad, pues hasta la mañana del sábado 21 de febrero no existían versiones oficiales sobre su salud, más allá de lo expresado por Blades, quien nunca sostuvo una relación cercana con Willie Colón.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recupere su salud rápidamente”, escribió Rubén Blades.



¿Quién era Willie Colón?

Willie Colón fue una de las figuras más influyentes de la música latina, pionero de la salsa y protagonista en la transformación de un género de barrio en fenómeno global.

Nacido en el Bronx en 1950, de ascendencia puertorriqueña, irrumpió en la escena neoyorquina cuando tenía 17 años, no solo como virtuoso con el trombón, sino como visionario rítmico.



Su carrera puede definirse en tres momentos históricos que redefinieron la salsa en el mundo.



La era del “Malandro” : junto a Héctor Lavoe consolidó un sonido agresivo y urbano que retrataba la crudeza de la vida en Nueva York. Discos como Cosa Nuestra marcaron el sello de la Fania.

: junto a Héctor Lavoe consolidó un sonido agresivo y urbano que retrataba la crudeza de la vida en Nueva York. Discos como Cosa Nuestra marcaron el sello de la Fania. La madurez lírica : su trabajo con Rubén Blades en el álbum Siembra (1978) marcó un hito. Llevaron a miles de oyentes la “salsa conciencia”, combinando ritmos bailables con letras de contenido social y político.

: su trabajo con Rubén Blades en el álbum Siembra (1978) marcó un hito. Llevaron a miles de oyentes la “salsa conciencia”, combinando ritmos bailables con letras de contenido social y político. Innovación musical: Colón no se limitó al ritmo caribeño; incorporó jazz, bossa nova y música folclórica puertorriqueña, ampliando los límites del género.

Willie Colón también fue activista político y productor. Su estilo prolífico, caracterizado por un trombón potente y directo, se convirtió en referente del sonido urbano.



Top 5 de las canciones de Willie Colón

Estas son cinco canciones emblemáticas con Willie Colón como voz principal:

