Ruben Blades se pronuncia sobre la muerte de Willie Colón

El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte de una de las leyendas más importantes del género: Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la música latina, a los 75 años. La noticia se conoció luego de que el artista neoyorquino fuera hospitalizado desde el miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York.

Si bien durante varios días la información sobre su estado de salud fue reservada, versiones en redes sociales señalaban que el intérprete de “Oh Qué Será” habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente relacionadas con el clima invernal que azota el noreste de Estados Unidos.

Ante esto, fue su colega, el panameño Rubén Blades, quien en sus redes envió un mensaje de apoyo por la salud de Colón: “No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recupere su salud rápidamente”, expresó.

Rubén Blades se despide de Willie Colón X: @rubenblades

Rubén Blades envía emotivo mensaje tras muerte de Willie Colón

Durante años se habló de una disputa que enfrentó a Willie Colón y Rubén Blades, razón por la cual dejaron de hablarse pese a haber trabajado juntos en varias oportunidades. Aun así, el artista panameño no dudó en despedirse de su colega.

A través de su cuenta en X, Blades publicó un mensaje para despedir a quien alguna vez fue su amigo:

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame”, escribió.

Además, mencionó que cuando tenga más calma escribirá sobre Willie y su importancia en el legado musical.



¿Por qué se generó la pelea entre Blades y Colón?

El origen de la disputa se remonta a 2003, cuando Blades y Colón se reunieron en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan, para conmemorar los 25 años del álbum “Siembra”. En esa ocasión, Willie acusó a su colega de no pagarle la suma acordada.

Blades explicó que para el evento, producido por los puertorriqueños Ariel Rivas y César Sainz, cobraría 350.000 dólares y que, tras pagar hotel, músicos, pasajes y otros gastos, el restante se dividiría en partes iguales con Colón.

Sin embargo, el exministro de Turismo de Panamá aseguró que solo recibió 68.000 dólares. Posteriormente, en mayo de 2007, Colón lo demandó alegando que le adeudaba 115.000 dólares por el concierto.

Finalmente, en 2013, el Tribunal Federal de San Juan falló a favor de Blades y determinó que la promotora del concierto recibió el dinero de los artistas y lo utilizó para pagar deudas de la empresa sin autorización.