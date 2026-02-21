En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ubicación de celular salvó menores de ser reclutadas por disidencias en Valle del Cauca

Ubicación de celular salvó menores de ser reclutadas por disidencias en Valle del Cauca

Mientras las jóvenes eran trasladadas hacia Cali en un carro las Policía logró rescatarlas en un retén.

Publicidad

Publicidad

Publicidad