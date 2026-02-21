Entrega de restos de Camilo Torres: El Radar, programa 21 de febrero de 2026

El Radar del sábado 21 de febrero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, habló sobre la entrega de los restos del padre Camilo Torres, a 60 años de su muerte en combate.

Macelo Lombardero, director del montaje 'El Holandés Errante', enfatizó en el desarrollo de la obra, su contexto histórico y los elementos literarios que dan forma a la ópera 'El holandés errante', destacando su estructura narrativa y su significado dentro del repertorio lírico.