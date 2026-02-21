Entrega de restos de Camilo Torres: El Radar, programa 21 de febrero de 2026

El Radar del sábado 21 de febrero de 2026 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- Luz Janeth Forero Martínez, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, habló sobre la entrega de los restos del padre Camilo Torres, a 60 años de su muerte en combate.
- Macelo Lombardero, director del montaje 'El Holandés Errante', enfatizó en el desarrollo de la obra, su contexto histórico y los elementos literarios que dan forma a la ópera 'El holandés errante', destacando su estructura narrativa y su significado dentro del repertorio lírico.