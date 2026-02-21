Al menos cuatro policías marroquíes murieron y otros 26 resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado este sábado en las proximidades de Sidi Ifni, en el sur del país.

Según fuentes oficiales, el siniestro se produjo cuando una unidad móvil antidisturbios ocupada por 44 agentes volcó en la carretera mientras se dirigía a la localidad de Agadir, donde los policías debían participar en el operativo de seguridad de un torneo de fútbol.

Al menos cuatro policías marroquíes muertos y 26 heridos deja grave accidente de tránsito

Al menos cuatro policías marroquíes muertos y 26 heridos deja grave accidente de tránsito

Al menos cuatro policías marroquíes muertos y 26 heridos deja grave accidente de tránsito

En imágenes compartidas por ciudadanos se puede observar cómo quedó el vehículo tras el impacto. De acuerdo con las mismas fuentes, dos de los 26 heridos se encuentran en estado crítico. Las autoridades marroquíes investigan las causas del accidente.

Publicidad

Por ahora no se conocen más detalles; sin embargo, se espera que las autoridades locales revelen más información en las próximas horas.