Blu Radio  / Mundo  / Al menos cuatro policías marroquíes muertos y 26 heridos deja grave accidente de tránsito

Según confirmaron fuentes oficiales, dos de los 26 heridos se encuentran en estado crítico.

Por: EFE
Actualizado: 21 de feb, 2026

