Blu Radio  / Nación  / Contralor asegura que el sistema electoral colombiano es confiable y robusto

Contralor asegura que el sistema electoral colombiano es confiable y robusto

Carlos Hernán Rodríguez destacó la importancia de una mesa técnica entre el Gobierno y las entidades de control para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026.

