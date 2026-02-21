En vivo
Los Pokémon invaden la pasarela de la Semana de la Moda de Londres

Un diseñador trasladó durante varios minutos el característico mundo de los videojuegos nipones a la 'London Fashion Week', inspirando sus diseños en las diferentes y carismáticas criaturas de Pokémon.

Pokemones invaden la pasarela.
Foto: londonfashionweek.co.uk, redes.
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de feb, 2026

