En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Expríncipe Andrés
Salario mínimo
Nuevo pasaporte

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'? Así nació el clásico salsero

¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'? Así nació el clásico salsero

La canción se convirtió en un clásico de la salsa, pero su origen, autoría y el rol de Willie Colón esconden detalles poco conocidos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad