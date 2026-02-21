¿Willie Colón estuvo detrás de 'El Cantante'? Así nació el clásico salsero

'El Cantante' se convirtió en uno de los temas más emblemáticos de la salsa y en la canción que mejor representó la voz de Héctor Lavoe durante su carrera. Aunque muchos lo asocian directamente con el cantante puertorriqueño, este tema fue compuesto originalmente por Rubén Blades, cantautor panameño con trayectoria propia en la música latina.

La canción surgió en 1978 y fue incluida en el álbum Comedia, un trabajo en el que Lavoe buscaba consolidar un regreso artístico tras un periodo difícil en su vida y carrera.

Blades escribió la letra pensando en la vida personal y profesional de un intérprete, describiendo los retos de presentarse en el escenario y la dualidad entre la figura pública y la persona detrás de la fama.



¿Por qué Héctor Lavoe interpretó 'El Cantante'?

Aunque Rubén Blades tenía intenciones de interpretar El Cantante por sí mismo, la canción terminó en manos de Lavoe por decisión del productor Willie Colón, quien trabajaba con Lavoe en ese momento.

Colón, figura influyente dentro del sello Fania Records, reconoció que la letra y el mensaje del tema encajaban de forma orgánica con la trayectoria y estilo de Lavoe. Por esa razón solicitó a Blades la cesión de la canción para que Lavoe fuera quien la interpretara.



La idea de ceder el tema obedeció tanto a consideraciones musicales como a una estrategia para fortalecer la carrera de Lavoe, que en ese momento enfrentaba desafíos personales. Blades aceptó entregar la canción, con la convicción de que 'El Cantante' resonaría de manera más auténtica en la voz de Lavoe.

El papel de Willie Colón en el éxito de 'El Cantante'

Willie Colón no solo fue productor del álbum Comedia, sino también uno de los artífices del contexto en el que la canción se consolidó como un clásico, pues entendió que la letra escrita por Blades sobre la vida del intérprete, combinada con la voz de Lavoe, podía transformarse en un sello distintivo dentro de la salsa. Como resultado, 'El Cantante' destacó en las emisoras y entre el público, marcando un punto clave en la carrera de Lavoe y en la historia del género.

Aunque no existió un conflicto abierto entre los autores sobre la canción, sí hubo un proceso de negociación y decisión artística, Blades aceptó ceder los derechos de interpretación, y la producción de Colón aseguró que el tema se convirtiera en la pieza principal del álbum.

Además, 'El Cantante' no solo se convirtió en el tema insignia de Lavoe, sino en una de las canciones más representativas de toda la salsa, con reconocimiento internacional y presencia constante en eventos y playlists de música latina. Muchos consideran que, sin el impulso de Colón y la interpretación de Lavoe, el tema no habría tenido el mismo impacto cultural.