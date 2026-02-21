En vivo
El adiós a Willie Colón | Familia se pronuncia: "Pedimos privacidad mientras navegamos por el duelo"

El adiós a Willie Colón | Familia se pronuncia: “Pedimos privacidad mientras navegamos por el duelo”

El reconocido artistafalleció este 21 de febrero a los 75 años de edad en un centro asistencial en Nueva York, luego de estar hospitalizado desde el 18 de febrero, al parecer por complicaciones respiratorias.

