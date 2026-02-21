El adiós a Willie Colón | Familia se pronuncia: “Pedimos privacidad mientras navegamos por el duelo”

William Anthony Colón Román nació el 28 de abril de 1950, más conocido como Willie Colón, fue un músico de salsa y activista social estadounidense de padres puertorriqueños.

El reconocido cantante falleció este sábado 21 de febrero a los 75 años de edad en un centro asistencial en Nueva York, luego de estar hospitalizado desde el 18 del mismo mes, al parecer por complicaciones respiratorias.

Colón fue pionero de la salsa y un artista con grandes éxitos en ventas como el Idilio, El gran varón, Gitana, entre otros; siendo una figura clave en la naciente escena musical neoyorquina.



El sentido mensaje de la familia de Willie Colón

La triste noticia fue conocida debido a un mensaje de sus familiares en el que expresaron que: “Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón".

El mensaje prosiguió dando un poco más de detalles sobre la muerte del artista: “Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”. Asimismo, homenajearon su música: “Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”.



Por último, pidieron privacidad mientras llevan el luto. “Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”.

Mensaje de familiares de Willie Colón Foto: redes sociales

Su historia

‘El malo del Bronx’, apodo que surgió al inicio de su carrera en 1967, también era poeta, arreglista, productor y director musical, comenzó su carrera musical a los 16 años cuando grabó el álbum 'El Malo' junto a Héctor Lavoe, formando uno de los dúos más influyentes de la salsa bajo el sello Fania.

Colón catapultó junto a Lavoe éxitos como 'Calle Luna, Calle Sol', 'Che Che Colé' y 'El día de mi suerte', convirtiéndose en una figura clave de la salsa de los años 70.

Publicidad

Colón se consolidó como uno de los artistas más relevantes del género musical de la salsa más de 32 álbumes grabados, nueve Discos de Oro y cinco de Platino y la venta de más de ocho millones de discos en el mundo.

Con información de EFE.